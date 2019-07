Cotacachi: 158 años de cantonización

La ciudad de Cotacachi, ubicada a las faldas del volcán de su mismo nombre, fue fundada en 1 544 por Fray Pedro de la Peña. Se sabe que Simón Bolívar, decretó la elevación de Cotacachi a la categoría de cantón en 1 819, pero, por alguna razón ese mandato fue anulado. Cotacachi formó parte de la provincia de Imbabura desde 1 824; luego de ser parroquia de Otavalo, se eleva a la categoría de cantón el 6 de julio de 1 861.

Cotacachi es un lugar paradisíaco, de paisajes hermosos, tradiciones milenarias y gente maravillosa. La laboriosidad y el talento de su pueblo, han permitido que este hermoso rincón de la patria sea conocido a nivel nacional e internacional. ¿Quién no ha lucido una prenda de cuero confeccionada en Cotacachi?, ¿quién no ha bailado al ritmo de las canciones de la tradicional banda cotacacheña, Rumba Habana?, ¿quién no ha degustado las deliciosas carnes coloradas y la refrescante chicha de jora?, ¿quién no ha disfrutado de la belleza de la laguna de Cuicocha?...

Saludo efusivamente a Cotacachi, citando una estrofa de su himno, escrito por Mons. Bernardino Echeverría Ruiz, cotacacheño ilustre: “Todo es bello en tus cielos que tocan, las distancias de inmensos confines; tus sembrados, parecen jardines, que cultiva la mano de Dios: tu niñez es florón de esperanzas, cumple el hombre leal sus deberes, son belleza y virtud sus mujeres y en todo eres belleza y canción”.