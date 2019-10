Caos cuántico

Al empezar este régimen, escribí un artículo titulado El Caballo de Troya como una metáfora que buscaba señalar que estábamos llegando en términos político-económicos, a donde el imperio quería que lleguemos: ¡al pleno sistema neoliberal! La jugada maestra del imperialismo en alianza con las clases dominantes, fue la de introducir un alfil negro entre las fichas del bando contrario para, disfrazado del supremo arcángel de la bonhomía y de los malos chistes, ir permitiendo el ingreso del neoliberalismo por la puerta grande, obviamente para beneficio de las grandes transnacionales que tienen puesto voraz apetito, no solo en nuestros recursos naturales, sino también geoestratégicos y comerciales. Advertimos que el haber introducido a su apocalíptico caballo dentro de los muros de Troya no era un fin en sí mismo, sino un medio para lograr sus sistemáticas y fallidas intentonas de montar el sistema neoliberal, cosa que ni siquiera lo lograron totalmente con sus gobiernos abiertamente derechistas como el de Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad y León Febres Cordero. Ahora tenemos al FMI montado sobre el potro y mandando en la política y en la economía del país, y a este gobierno no solo haciendo los méritos para postularse como el peor de la historia del Ecuador, sino también al que logró arriar nuestra bandera para en su lugar hacer flamear la del imperialismo y del FMI. Menos mal que el pueblo ecuatoriano “sufrido y aguantador”, ni es tan sufrido ni tan aguantador y hará respetar a la patria.