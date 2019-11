Los jóvenes estudiantes tienen total derecho de expresar sus opiniones dentro de las instituciones educativas, siempre bajo las normas del respeto y la prudencia; para lograr esta participación la normativa establece los lineamientos generales para el proceso de elección de los representantes estudiantiles.

En muchas instituciones educativas el proceso de elección se ha desdibujado, ya no son las consignas, los discursos fogosos y la participación directa de los estudiantes candidatos las que reinan en estos procesos; no, esto ha pasado a un segundo plano, son ahora artistas, cañones de espuma, saltarines entre otros los protagonistas de las campañas estudiantiles y por ende se convierten en elementos decisorios al momento de elegir a tal o cuál lista. Hemos pasado de épocas de activa participación juvenil a claros tiempos de “clientelismo” estudiantil. He ahí la responsabilidad de las autoridades educativas de formar e imponer filtros que no vicien lo que debe ser una verdadera participación democrática estudiantil y terminen siendo un reflejo de los procesos faltos de valores de las campañas electorales de los adultos.

Mucho hablamos de qué los jóvenes ya no son el futuro de la Patria, sino el vivo presente, es verdad, muchos de ellos toman decisiones en los núcleos familiares; por tanto, es hora que la sociedad tome conciencia sobre el rol de la juventud y la orienten en estos procesos estudiantiles que son parte de su formación integral.