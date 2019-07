Bachilleres de la República

En todos los tiempos la educación ha sido, es y será la clave para alcanzar el éxito en la vida y la inversión más segura para garantizar un futuro próspero, porque es un hecho innegable que todos los seres humanos nos realizamos a través del estudio, capacitación y formación continua. Además, se debe resaltar que nada es fácil en la vida porque todo requiere de sacrificio y esfuerzo, constancia y dedicación, responsabilidad y disciplina; puesto que ninguna materia puede ser aprendida sin haber investigado. Ninguna calificación puede ser excelente sin haber estudiado. Ningún título puede ser obtenido sin haberse sacrificado. Ningún éxito puede ser alcanzado sin haber perseverado.

Es por ello, que los flamantes bachilleres que se han graduado en estos días no sólo se están llevando un título que les acredita haber terminado una etapa de la educación sino también un bien personal e intransferible que es el conocimiento, y que tiene que irse incrementando con la investigación en la universidad, con la práctica en el trabajo y con la vinculación con la colectividad. Por lo que, flamantes bachilleres tomen muy en cuenta que la graduación no es el fin sino el inicio de otra etapa en la vida, en la que tendrán que asumir nuevos retos en diferentes campos de acción, pero no olviden que tienen una mente para pensar, un corazón para amar y unas manos para construir su propio futuro y el de los demás. ¡FELICITACIONES Y ÉXITOS FLAMANTES BACHILLERES!