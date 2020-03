En poco menos de once meses, si el coronavirus o algún otro evento imprevisible no lo impiden, los ecuatorianos estarán depositando su voto en las urnas para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas. Lo interesante de este momento pre electoral es cómo algunos “apuraditos”, ya aparecen en el escenario provincial como precandidatos para ocupar las curules que dejarán los representantes imbabureños en la Asamblea Nacional. Los nombres están allí. Lo extraño, sin embargo, es que en las presuntas listas o globos de ensayo que circulan en redes y en círculos políticos, no hay nombres nuevos. Los que se mencionan son de políticos conocidos. Los que figuran hace diez, quince o más años en el escenario político ibarreño o imbabureño. Y esto da pie para algunos análisis. En particular acerca del papel de los partidos y movimientos políticos en la formación de nuevos liderazgos, de cuadros de ciudadanos con visiones y compromisos diferentes para el desarrollo de las comunidades locales y provincial. Esto confirmaría el poco interés otorgado a la formación política, incluso ideológica de presuntos adherentes y el papel exclusivamente electoralista de las organizaciones cuya actividad, interés promocional, revive únicamente en las etapas electorales. Si las presuntas listas que circulan ya en algunos medios se confirman, se puede asegurar que no habrá cambios sustanciales en el desarrollo económico, social de Ibarra y la provincia.