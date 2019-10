América Latina en llamas

¡América Latina está convulsionada!, no hay país en el que el pueblo no se haya despertado de su letargo post-crisis de fin de siglo, cuando el fracaso transitorio del modelo neoliberal que implementó a sangre y fuego el FMI, casi todos los países optaron por gobiernos que plantearon alternativas de desarrollo no solo diferentes, sino adversas a las drásticas recetas impuestas por el FMI. Estos gobiernos progresistas agrupados eufemísticamente bajo el “Socialismo del Siglo XXI”, por primera vez comenzaron a implementar políticas para que el Estado no solo sirva para consolidar el poder de las clases dominantes que desde la colonia gobiernan nuestro continente, sino que iniciaron procesos de descolonización económica y cultural buscando no depender del capital extranjero, sino construyendo economías autónomas con políticas de nacionalización de sus inmensos recursos. Los que se llevaron a precio de gallina robada las grandes transnacionales capitalistas. Esto ya no lo iban a tolerar más el gran imperio, así que volvió a sacar su hacha escondida, el FMI, para imponer a como dé lugar su modelo de acumulación, para lo que debían echar abajo a todos esos gobiernos y políticos que osaron cuestionar su receta diabólica e imponer gobiernos títeres dispuestos a reabrir las puertas al saqueo de nuestras riquezas a costa de la vida de sus ciudadanos. Si los países están convulsionados, no es por los levantamientos populares en reclamo de sus derechos, sino por la imposición sangrienta del neoliberalismo.