El Día del Maestro es de grandes emociones, porque recordamos a quienes nos formaron y, como maestros, recordamos a nuestros estudiantes.

El sentido de gratitud que conservan nuestros estudiantes es un aliciente para los maestros.

La película: “Al Maestro con cariño”, de Clavell, logra constituirse en cine o arte universal. En sentido estricto, “Al maestro, con cariño” no es cine inglés o europeo, aunque el relato se desarrolle en un barrio londinense. La historia pudo desarrollase en cualquier lugar de la tierra. Solo hay que cambiar nombres y escenarios conservando el mensaje. Argumento: “Un ingeniero negro sin trabajo llamado Mark Thackeray encuentra trabajo como profesor de un grupo de estudiantes conflictivos en una escuela de las afueras de Londres. Pero detrás de la ruda y grosera apariencia de sus alumnos, no hay malos sentimientos. Al principio, Mark intenta ganarse su confianza utilizando métodos tradicionales, pero el fracaso es tal que no duda en buscar nuevas estrategias educativas”.

El filósofo Platón, dijo: “educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son capaces”.

Nuestros maestros, desempeñan un rol fundamental en nuestro desarrollo mental y físico. Recuerdo a mis maestros del Colegio Moncayo, del Teodoro Gómez y de la Universidad: Aquiles Zumárraga, José David Cáceres, Alfredo Albuja Galindo, Roberto Morales, Gustavo Alfredo Jácome y Emilio Uzcátegui.