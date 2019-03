Acuerdo con entes multilaterales

Ecuador alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (y otros multilaterales) por el cual recibiría créditos del orden de 10.279 millones de dólares, a desembolsarse a lo largo de tres años. Los plazos llegarían a 30 años y las tasas de interés no superarían el 5%.

El acuerdo está aún supeditado a la aprobación del Directorio del FMI, pero los anuncios realizados por el Presidente de la República y por el Ministro de Finanzas, en presencia de los representantes de los multilaterales de crédito, indican que la operación es un hecho.

Del total de los créditos 6.700 millones serían de libre disponibilidad y el resto estarían atados a proyectos. Parte de los fondos servirían para fortalecer las reservas del Banco Central.

¿Supone este acuerdo una solución final a los problemas de financiamiento de Ecuador? No, de ninguna manera. Pero es la oportunidad de contar con recursos para poner en orden la economía y proyectar confianza a los mercados internos y externos. El acuerdo debe estar sujeto a un programa económico amplio, cuyo detalle aún desconocemos. Seguramente habrá compromisos tendientes a disminuir el gasto público, pues el Estado no puede sostener déficits año tras año. El Ministro ha sido claro en decir que no se revisarán las tarifas de servicios básicos.

No creo que se deba aumentar la tarifa del IVA porque ocasionaría mayor recesión.