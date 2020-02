4 del Altiplano: 4 décadas

El grupo musical Los 4 del Altiplano cumplió 40 años. Nacen, en 1979, en la provincia de Cotopaxi, Ecuador.

Esta agrupación está conformada por sus fundadores Raúl Soria y Mario Soria y en la actualidad tiene la dirección musical de Rafael Soria junto a la voz barítono de Omar Proaño. “La importancia de conservar el patrimonio sonoro del Ecuador es como lo que sucede en la naturaleza, no vuelve a cantar un pájaro que se extinguió. Ya no existe otro pájaro igual. En el tema de la música y las raíces ancestrales, igual van desapareciendo si no se graban, desaparecen. Entonces los artistas cumplimos un rol social”, nos dice, su director: Rafael Soria. La agrupación lleva incontables presentaciones en el país y en el extranjero, sus temas se caracterizan por vivificar los sonidos ancestrales de quenas, rondadores, palo de lluvia, bombos, zampoñas y demás instrumentos emblemáticos de la cultura ecuatoriana y latinoamericana.

Este grupo musical ha realizado más de 8.700 presentaciones en América y Europa, recibiendo el reconocimiento y el aplauso del público. Sus veinticinco discos han sido editados en Estados Unidos. Canadá, España, Colombia, Perú, Francia, Italia y Ecuador.

El año 2019 y como un reconocimiento propio a sus 40 años de trayectoria, realizaron un evento artístico-musical que se desarrolló el día Viernes 8 de Noviembre, a las 19h00, en el Estadio de la Liga Cantonal de Rumiñahui (Sangolquí).