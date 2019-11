Advertencias a tiempo

El Jefe del Comando Conjunto de las FFAA, en un acto de solemnidad militar y que contó con la presencia del Primer mandatario, fue enfático y advirtió que no permitirá que fuerzas extrañas atenten contra la seguridad del Estado, como se lo quiso hacer durante las protestas de octubre que duró 13 días en el país. Para muchos esta intervención del alto oficial militar fue a tiempo porque de por medio hay una advertencia a quienes quieran generar el caos. “Que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados al narcotráfico y la subversión, que no digan los corruptos. Nuestras FF.AA, que son parte sustancial de la historia más gloriosa de la Patria, no van a permitir que se repitan asonadas que atenten contra la paz del Ecuador y la seguridad de sus ciudadanos”, señaló el alto jefe militar. El país confía en el desarrollo con respeto, paz y que no se repitan las acciones violentas nunca más.