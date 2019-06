¡Adiós señor Chapman!

Esta es la última semana en que el embajador de EEUU, Todd C. Chapman cumplirá funciones diplomáticas en nuestro país. Su carisma hizo que logre respeto y confianza. A Imbabura llegó unas tres veces y tuvimos la suerte de recibirlo en los medios del Grupo Corporativo El Norte para conversar, analizar la situación de nuestro país y la ayuda del suyo, pero sobre todo, descubrir ampliamente la clase de ser humano que es. Su alta responsabilidad no hizo que se deslinde del afecto que generó a donde iba, siempre lo recibían bien, con cariño, sobre todo todo como un ecuatoriano más, porque en sus acciones se reflejó la impresión que tuvo de nuestro país en general, pero particularmente de nuestras bellezas naturales, de nuestra gastronomía, cultura, historia, etc. A través de las redes sociales emitió un mensaje de despedida muy sentido y solo nos queda desearle el mejor éxito a donde el destino lo lleve. ¡Suerte señor Chapman!