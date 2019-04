Acuartelamiento de valores

Hasta el 2008 cumplir con el servicio militar era obligatorio. Nadie se escapaba de pisar los cuarteles del país aunque existían algunas excepciones de ciudadanos no aptos por razones de salud o por no ser calificados en el sorteo. Los militares realizaban operativos y a la fuerza se llevaban a los jóvenes a cumplir con este deber patrio. Ahora el servicio militar dejó de ser obligatorio y pasó a ser voluntario. Ahora para registrarse para el acuartelamiento militar es por vía On Line. Ha cambiado mucho este proceso, tanto así que se han sumado las mujeres, pues en agosto se graduará la primera promoción de conscriptas. El último sábado 5.000 jóvenes del país, de entre 18 y 22 años, fueron seleccionados para cursar el acuartelamiento. Desde el 2009 los ciudadanos llegan a los centros militares de forma voluntaria con la convicción de aprender valores y de servicio a la institución y la comunidad.