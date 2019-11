En los últimos tiempos los accidentes viales en el norte del país no han dejado de producirse. Volver a señalar las causas, sería como reeditar un viejo cuento: malas maniobras de conductores, falta de experticia en la conducción, estado etílico, exceso de velocidad, inobservancia de las normas de tránsito, rebasar en curvas o sitios no permitidos, pero también irresponsabilidad de los propios transeúntes cuando no ponen atención a las obligaciones que deben cumplir. En fin, mientras no haya conciencia clara de lo que significa estar frente a un volante y no se asimile lo que representa una vida, sin tomar en cuenta que atrás de una víctima hay una familia que sufre, no se habrá ganado nada capacitando insistentemente.

La tarea es más allá de un plan trazado previamente y la acción de llegar primero a los niños lo aplaudimos porque esa es la manera. Lo de ciertos choferes “profesionales” ese es otro motivo de análisis.