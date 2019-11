A fortalecer la democracia

Los días pasan y los análisis no faltan. Las enseñanzas por los 11 días de paro y violencia deben servir como ejemplo para no volver a cometer los mismos errores, del lado de quien nos gobierna y del lado de los sectores gobernados que han sido protagonistas de las refriegas que dejó muertos, heridos, detenidos, daños materiales, millonarias pérdidas económicas, pero sobre todo un quebranto a la salud democrática del país. Hay que retomar las buenas acciones pero pensando en la nación y no solo en los grupos a los que cada uno representa, reflexionando, incluso, en lo que sucederá cuando se aproximan las elecciones de 2021. Parecería el típico juego de hacer hasta lo imposible para sacar provecho de las circunstancias coyunturales. El pueblo ecuatoriano ya no debe dejarse engañar por quienes nos dejaron haciendo trizas la economía, ni en los nuevos “salvadores” y peor en quienes el futuro del país les importa un bledo.