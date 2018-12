Vuelta Ciclística al Ecuador 2019 con futuro incierto

Ibarra. El regreso de la Vuelta Ciclística al Ecuador fue todo un éxito. Los hermanos Pedro y Franco Rodríguez pusieron el pecho a la balas y sacaron adelante la prueba de ciclismo más importante del país, luego de permanecer cuatro años sin realizarse.

Evaluación. El ‘Águila’ Rodríguez, quien encabezó este proyecto deportivo, se mostró satisfecho con la finalización del evento.

“Contentos con el desenvolvimiento de la vuelta y agradecer a todos quienes hicieron parte de este gran evento. La ruta fue diferente a las anteriores y se tomó en cuenta la afición a este deporte y acertamos con el recorrido”, dijo Rodríguez.

El giro ecuatoriano reunió a equipos de Chile, Colombia, Venezuela y de Ecuador.

Hay incertidumbre. Ahora nace la gran pregunta:

¿Quién o qué institución se responsabilizará de organizar en el 2019 la Vuelta al Ecuador?.

Rodríguez aseguró que él no armará la vuelta para la próxima temporada.

“Pedro Rodríguez no estará como organizador de la vuelta ya que no es mi función. El responsable es la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Lo que hicimos es enviar a esa institución toda la documentación y no hemos tenido ninguna conversación al respecto“, dijo el expedalista carchense y ahora empresario.

Para el próximo año la ronda ciclística será categoría UCI.

Es decir que entregará puntos avalados por la Unión Internacional de Ciclismo (UCI). Además se conoció que en ese evento pueden participar equipos continentales y según ‘El Águila’ Rodríguez hasta Richard Carapaz con el Movistar Team español podrían competir.