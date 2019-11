Vive entre

Ibarra. Joselo Fuentes Nar-váez es uno de esos personajes que, para el resto del planeta puede pasar por desapercibido, pero no pa-ra el mundo del fútbol a nivel barrial. Este chofer de profesión, también es apasionado con el balompié y el arbitraje.

Su historia. Desde muy pequeño y teniendo el ejemplo de Armando y Luis, sus hermanos mayores, Joselo se involucró con el rey de los deportes.

“Compartir con mis hermanos de este lindo deporte como es el fútbol, es algo bonito, ya que de ellos a-prendí mucho”, dijo Fuen-tes.

Siempre le gustó jugar co-mo volante de creación o el tradicional 10 como también se lo llama y como lo hacían, en sus tiempos mozos, figuras mundiales co-mo Juan Román Riquelme, Zinedine Zidane, Álex Da-río Aguinaga, entre otros.

Debido a su talento ha paseado su fútbol por varias ligas barriales de la capital imbabureña, entre ellas San Antonio, Las Palmas y Al-pachaca. En estas ligas defendió las camisetas de equipos como Ajisa, Hal-cones, Círculo Juvenil, Rea-les Tamarindos, Guaraní, Juventud Unida y Real So-ciedad.

Con más de un equipo tuvo la satisfacción de levantar trofeos de campeón.

Además, jugó para la Se-lección de Fútbol de Imba-bura y de niño probó suerte en las formativas de El Nacional.

20 años en el referato. Desde hace 20 años también se dedica al arbitraje. Me gusta mucho dirigir los encuentros de fútbol. He pitado muchos campeonatos y gracias a Dios todo me ha salido bien. Lo más duro es dirigir a jugadores conflictivos, que no te dejan hacer el trabajo, pero con experiencia la misión es sacar el partido de la mejor manera”, sentenció Joselo Fuentes, quien aspira seguir varios años más disfrutando de estas pasiones.