VIDEO | ‘Tin’ Delgado: “Sino me superan es que no hay gol”

Ibarra. Agustín Delgado espera que su récord de goles con la selección ecuatoriana de fútbol sea superado.

Sus palabras. “De verdad me alegro. Ahí es que estamos bien. No queremos que haya sequía de goles. Si no me pasan es porque no hay gol”, dijo el histórico delantero. Precisamente la Copa América de Brasil que inicia el 14 de junio de este año, puede ser el torneo que le quite el registro del goleador imbabureño.

El llamado para este propósito es Enner Valencia, quien lleva 27 anotaciones en 46 partidos jugados con la selección. El delantero esmeraldeño, debutó con la Tricolor el 20 de noviembre de 2013.

Registro actual. Con 31 goles en 72 partidos disputados con la selección el Tín Delgado, espera ansioso que le quiten el récord.

Precisamente serán la Copa America de este año; la de 2020 en Colombia-Argen-tina y las Eliminato-rias Sudamericanas, los torneos oficiales donde Enner deberá alcanza y superar el registro del Tín.

Con los 27 tantos convertidos, Enner superó a Chris-tian Benítez (que se quedó con 25 goles) y a Eduardo Hurtado (que tiene 26). El gran reto de Valencia ahora es alcanzar a Agustín Del-gado, cuya virtud fue marcar goles en partidos decisivos. De hecho, el 'Tin' solo hizo ocho goles en amistosos y 16 en Eliminatorias.

Trayectoria. Delgado debutó el 17 de agosto de 1994 con la selección en un partido amistoso frente a Perú. Desde ese momento inició una vertiginosa carrera que lo llevó a jugar el Mundial de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Fue en las canchas donde marcó su último gol en una copa ecuménica.

En la historia. Su primer gol mundialista se lo convirtió a México un 9 de junio de 2002 al minuto 5 en el estadio de Miyagi en la ciudad de Sendai.

“El primer gol nunca se olvida, eso nadie lo quita”, expresó

Cuatro años después anotó dos goles más. El 9 de junio en el triunfo 2-0 sobre Polonia; seis días después convirtió lo que fue su último gol en una Copa del Mundo.

Esta vez fue en Hambur-go y Alemania, donde agrandó su leyenda, tras vender 3-0 a Cos-ta Rica.