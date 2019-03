Teodoro y ‘Modelo’, campeones del Futsal

Ibarra. Emocionantes y vibrantes partidos se disputaron ayer en un nuevo día de definición en el marco del Festival Estudiantil de Fútbol Sala. Esta ocasión, los representantes de las instituciones Teodoro Gómez de la Torre y Presidente Velasco Ibarra (Modelo) fueron las que celebraron por todo lo alto los títulos que alcanzaron.

Protagonistas. Los “patroncitos” fueron los mejores en las categorías Sub 6 damas y Sub 7 varones, mientras que los “modelitos” levantaron el título en la categoría Sub 7 varones.

De poder a poder. Una final no apta para cardíacos se desarrolló en la cancha del coliseo de la Unidad Educativa Víctor Manuel Guzmán.

En ese escenario, frente a frente estuvieron los deportistas del Teodoro Gómez de la Torre y Sánchez y Cifuentes, en compromiso válido por el título en la Sub 7 varones.

El partido se jugó de poder y poder, con los pequeños dejando todo en la cancha. Sin embargo, al término del tiempo reglamentario el duelo finalizó 0-0, pero en los penales los teodoristas fueron más efectivos y vencieron 2-1.

Los padres de familia “invadieron” la cancha para abrazar, besar y felicitar a sus pequeños campeones.

Dos campeones más. Las otras dos finales se disputaron en las instalaciones de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre.

Ahí, las teodoristas se llevaron el título en la categoría Sub 6 tras vencer 1-0 a las Bethlemitas. El tanto del triunfo lo marcó Carol Ve-ga.

En cambio, en la misma categoría, pero en varones, los niños de la “Modelo” ganaron 2-0 al Sánchez.