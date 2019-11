Team Saitel está listo para la Vuelta

Ibarra. Del 18 al 23 de noviembre se realizará la Vuelta al Ecuador, en su edición 36. El Team Saitel, equipo imbabureño que tomará parte del “giro ecuatoriano” tiene listo a los pedalistas que buscarán ser protagonistas en el certamen.

Presentación del equipo. Las instalaciones del hotel Montecarlo, el Team Saitel realizó la presentación oficial del equipo que tomará parte en la Vuelta al Ecuador. A bordo de sus “caballitos de acero” y luciendo los colores que vestirán en el evento ciclístico, cada uno de los deportistas fue presentado ante los representantes de los medios de comunicación.

Un experimentado. Entre los deportistas que conforman el Team Saitel se destaca la presencia del imbabureño Erick Castaño, quien es pedalista más experimentado del equipo.

“Muy contento de comenzar una nueva etapa en mi carrera deportiva, me alejé mucho tiempo. Esta vez he tenido la oportunidad de entrenar con muchos jóvenes. Hemos estado con Sebastián Rodríguez, uno de los que me ha motivado mucho”, inició Castaño.

“Ha sido una larga preparación. La Vuelta se postergó y han sido momentos difíciles para todos los ciclistas ecuatorianos porque pensamos que ya no se iba a dar. La expectativa del equipo es muy grande, este año.

Tenemos un equipo Saitel muy bien conformado. Urbano es una de las cartas fuertes de nosotros junto con Huera. Nosotros vamos a estar apoyándolos a ellos. Espero aportar con mi experiencia esta vez y vamos a ver cómo nos va en esta Vuelta, para seguir preparando futuras competencias”, sentenció Castaño.

Además del “veterano” pedalista, en el equipo bicolor están: Richard Huera, Stalin Puentestar, Diego Montalvo, Rubén Urbano, Edison Díaz, entre otros.

Freddy Rosero, director del Team Saitel, está seguro de que el equipo dará pelea durante la realización de la Vuelta al Ecuador.

“En este año, buscamos ser protagonistas de la misma manera. Hemos reforzado el equipo y pensamos que con la gente que está ahora podemos hacer la pelea, una sana pelea. De hecho, todo este año el equipo se ha estado preparando”, explicó Rosero.

También recordó que este proyecto inició en 2018. Participaron en la tradicional Vuelta al Ecuador y lograron importantes resultados. Por ejemplo, fueron segundos en la clasificación general por equipos y se quedaron con los premio de montaña.