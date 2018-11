‘Suka’ es una heroína del balompié

Ibarra. “El fútbol es mi vida, mi felicidad, es una pasión la cual corre por mis venas. No hay algo que me haga más feliz que jugar al fútbol y espero que Dios me de muchos años más para poder seguir disfrutando de este deporte”, así dijo María Paulina Duque Marulanda, conocida también como ‘Suka’, quien es una joven futbolista que nació en Manizales, Colombia, pero que toda su vida ha vivido en Ibarra. Ella tiene 20 años de edad y juega desde los 5.

Trayectoria. Todo empezó en la escuela 28 de Abril. Allí mostró su talento en los campeonatos interescolares. Luego se exhibió en los torneos intercolegiales con el Teodoro Gómez. Cuando tenía 11 años conoció al técnico Alexander Valdez quien con Iván Avellaneda le ficharon para jugar a nivel barrial. Paulina siempre compitió por la Liga San Miguel de Ibarra. Su primer torneo nacional fue el campeonato sub 18 de fútbol sala en la ciudad de Palora, en la Amazonía.

La jugadora se lamenta no haber competido por Imbabura en el Interligas Barrial, pues su nacionalidad colombiana le limitó a actuar, pues solo lo hace a nivel cantonal por la Liga San Miguel de Ibarra.

Pasó al profesional. Llegó al fútbol profesional femenino en la serie B en el 2014. Militó en los clubes Mayorga y Cumandá. En este último jugó tres años en la serie A quedando campeona en el 2017. Ese título le llevó a representar por Ecuador en la Copa libertadores que se cumplió en Asunción de Paraguay.

Regresó a Ibarra para continuar sus estudios superiores y una vez más fue tomada en cuenta para unirse a la San Miguel de Ibarra, como refuerzo, pues ese club busca el cupo a la Serie B Femenino.

Paulina sueña no solo con ascender a la serie A, sino alcanzar el título nacional.