`Pola´ ya piensa en el Panamericano; su esfuerzo dio grandes frutos

Ibarra. Debido al esfuerzo realizado en dos eventos internacionales que se cumplieron en marzo pasado, la destacada deportista imbabureña Paula Jara dijo ayer en el recibimiento, sentir aún algo de cansancio.

El pasado fin de semana, “Pola” logró la medalla de oro en la categoría Sub 23 del Campeonato Sudamericano de Triatlón, certamen que se cumplió en Montevideo-Uruguay. Al regresar a su ciudad natal, la atleta relató lo que vivió en esa complicada prueba y agradeció el apoyo brindado por su familia.

Reacción. “Como siempre estoy agradecida con el trabajo que hago con mi tío y entrenador Javier Jara. De igual manera, lo estoy con mi familia que siempre me están facilitando ciertas cosas”, mencionó la destacada triatleta imbabureña.

Ayer, en el auditorio de la Federación Deportiva de Imbabura (FDI), se realizó una rueda de prensa. Ahí, Frethman Gomezjurado, presidente del FedeImbabura, aprovechó para felicitar a la deportista y ratificar el apoyo para la campeona Sudamericana.

Paula lleva nueve años practicando este deporte de largo aliento. Ella sabía que tarde o temprano los esfuerzos realizados en cada uno de los entrenamientos iban a dar sus frutos.

Antes de brillar con luz propia en territorio uruguayo, “Pola” participó en los Juegos Suramericanos de Playa, justas que se cumplieron del 14 al 23 de marzo en Rosario-Argentina.

La deportista explicó que debido a una serie de problemas que se dieron no logró ubicarse en el podio. Sin embargo, Paula sacó su casta en el Campeonato Sudamericano de Triatlón, donde con un tiempo de 1h09m11s fue la mejor en la categoría Sub 23. “Pola” piensa en sus próximos desafíos, en especial los Juegos Panamericanos, evento que iniciará el 26 de julio en Lima-Perú. Por otro, la deportista está consciente de que no tiene posibilidades ir a “Tokio 2020”.