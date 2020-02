Secretaría de Ecuador responde a Carapaz que sí hay dinero para el ciclismo

Quito. La Secretaría del Deporte de Ecuador ha asegurado que el ciclismo ha recibido este año más de 600.000 dólares de fondos públicos y que es la Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) la que debe asignar los fondos a cada deportista.

“La FEC recibió por parte de la Secretaria del Deporte, a inicios del 2020, 642.916 dólares”, dijo la Secretaría en un comunicado remitido a Efe y firmado por Eduardo González, subsecretario de Alto Rendimiento.

Con ello, el organismo público salía al paso de unas declaraciones que hizo el miércoles el laureado ciclista Richard Carapaz, quien en un acto público este miércoles se quejó de la falta de planificación y de fondos.

Carapaz, que presentaba en Quito su escuela de alto rendimiento, admitió que no tiene claridad sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a que hasta la fecha no conoce un plan oficial de preparación por parte de la federación.

“No sé nada. No sé si hay presupuesto o no lo hay, no sé si vamos a estar presentes en las Olimpiadas o no”, expresó.

“El tema de los Olímpicos creo que es muy complejo”, añadió al criticar la falta de planificación de los directivos de la federación de su país: “Es un evento muy importante y, yo creo, que no se lo toman de tal manera”, afirmó.

Un denuncia que ha causado malestar en la Secretaría del Deporte, que asegura en su nota que 342.202 dólares de la suma global ha sido asignada para la “preparación para los eventos, reconocimiento de la ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio, eventos de Copa del Mundo y participación en el Tour Colombia 2.1”.

Asimismo, 28.000 para “necesidades deportivas, es decir compra de material de despegue y pago de exceso de equipaje”, 27.000 dólares para “contratación de entrenadores” y 247.000 para “incentivos mensuales para los atletas”.

“Como Secretaría del Deporte nuestra competencia es garantizar la entrega de recursos económicos a las federaciones deportivas, quienes distribuyen el dinero para cada uno de los eventos deportivos planificados”, destaca el organismo.

Y agrega sobre la participación del ciclista Carapaz, y el resto del equipo ecuatoriano, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que “la FEC es el organismo encargado de informar a los equipos del World Tour INEOS, EF y Caja Rural, sobre la convocatoria de nuestros ciclistas para, posteriormente, conformar el plantel que estará en la cita ecuménica”.

Solo “una vez conformado el equipo de ciclismo”, concluye la nota, “el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) es el único organismo deportivo autorizado en inscribir la nómina de atletas para los JJ.OO.”

En sus declaraciones, Carapaz criticó duramente a la FEC y declaró que “no porque ahora es el año olímpico te toca a ti, sino que debe haber una cierta planificación”.

Recordó que por primera vez Ecuador dispone de tres cupos para competir en los Juegos, dos en ruta y uno en contrarreloj, en gran parte por su puntuación en la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI).