Sebastián Guayasamín narró su experiencia en el Dakar y firmó autógrafos

En la edición pasada, el piloto quiteño completó la carrera junto al argentino Mauro Lipez, ubicándose en el puesto 45 de la última etapa, con un tiempo de 2 horas con 28 minutos y 20 segundos. En la clasificación general logró la casilla 51, con 130 horas, 42 minutos y 17 segundos.

Durante su intervención, Guayasamín contó su primer encuentro con esta competencia en el 2014 y cómo ha sido su evolución en cada una de los cinco rallys (20014-2015-2017-2018 y 2019). En el 2018 el piloto sufrió un accidente que le fracturó una de sus vértebras.

“En el desierto, a cierta hora, tú no puedes ver las curvas de nivel desniveles, avanzas a 70 u 80 kilómetros por hora y la luz te engaña. Empiezo a acelerar para tener la fuerza suficiente y llegar a la cima de una montaña de arena y no me percaté de una cortada y volamos como cuatro metros a 80 km/h y nos golpeamos de frente. Yo tuve una fractura en la vértebra y mi copiloto tres. Nos evacuaron en helicóptero, fue todo un drama”, recordó.