Santa Fe arrasó en la Copa EL NORTE

Ibarra. Sobre el gramado del estadio Ranking Skinner, escenario administrado por la Liga Deportiva Las Palmas, se jugaron las finales en el marco de la edición número 24 del torneo de fulbito denominado Copa EL NORTE. Santa Fe y sus filiales, tras quedarse con 8 de los 10 títulos que tuvieron en juego, volvió a demostrar que es un verdadero semillero futbolero en la ciudad, la provincia y en el norte ecuatoriano.

Campeones. Sin embargo, los santafereños no fueron los únicos en levantar títulos en este importante torneo. Por ejemplo, Alberto Spencer fue el mejor en la Sub 12, mientras que La Cantera se quedó con el trofeo de campeón en la Sub 15.

Una de las finales más emotivas, fue de la categoría Sub 5, donde estuvieron en acción, los futbolistas más pequeños del torneo. Los pequeños de Santa Fe-Nico Billalba vencieron 4-2 a Santa Fe “A”.

Geovanny Billalba, exjugador de equipos como Mushuc Runa, Imbabura Sporting Club, Atlético Ibarra, La Cantera, entre otros y entrenador de los pequeños campeones, se sintió más que contento con lo que mostraron sus pupilos durante el desarrollo de la Copa EL NORTE.

Goleadores. El torneo también tuvo a sus máximos arponeros. Por ejemplo, entre ellos destacó, Dafne Cazares, del Juvenil Caleño. La pequeña marcó 18 tantos en la categoría de 10 años. En cambio, Nicolás Billalba, de la Escuela de Fútbol Santa Fe-Nico Billalba, se llevó dos trofeos tras ser el goleador Sub 8 y Sub 9 años, con 12 y 11 tantos, respectivamente.