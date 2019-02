Richard Carapaz logra el tercer puesto en la etapa reina del Tour Colombia 2019

Julian Alaphilippe realiza una obra maestra en la quinta etapa del Tour Colombia 2019, ganando la etapa y tomando la delantera en la clasificación general.

El francés, huyendo de las primeras etapas de la carrera, venció en un sprint a cinco corredores entre ellos al ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar) y al colombiano Miguel Angel López (Astana), después de la última subida del Alto La Union que había desencadenado la pelea entre cinco pedalistas.

Carapaz se ubica en el sexto puesto en la clasificación general a 55 segundos de Alaphilippe que lidera la competencia.

Richard Carapaz dijo que ha sido una etapa muy exigente, con un desgaste realmente grande. “Pienso que hemos sabido aprovechar el buen nivel que había en la fuga para caminar lejos y cooperar hasta la subida final. Winner hizo un gran trabajo todo el día y yo he tratado de pelear la victoria, pero se me ha ido de las manos. Aun así, estoy contento por el resultado en vista de la general, y responder así de bien en esfuerzos largos como el de hoy me confirma que la preparación va por buen camino”, dijo.