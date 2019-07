Renato se hizo sentir en el Valle del Chota

Ibarra. Tras la polémica que se desató en la Selec-ción Ecuatoriana de Fútbol, al final de la primera fase de la Copa América, el jugador imbabureño Renato Ibarra estuvo en medio de la tormenta. Sin embargo, el futbolista de los registros del América de México, realizó una visita fugaz por su tierra, donde hizo sentir su apoyo a los más pequeños.

Buena acción. El crack no se olvida de sus raíces y llevó alegría a los pequeños, quien, en su mayoría, buscan seguir los pasos de él y de otros jugadores que salieron de este cálido sector imbabureño y llenaron de alegría a la provincia y al país.

Aunque Renato quiso pasar desapercibido, el gesto que tuvo con 70 niños de El Juncal y de otras comunidades aledañas, merece ser destacado.

El volante obsequió 70 pares de zapatos con pupos de una reconocida marca a nivel mundial a los pequeños que son parte de la Liga Deportiva Barrial El Juncal y que entrenan bajo las órdenes de los técnicos Severo Rodríguez y Diego Ayala.

Este último exjugador de equipos profesionales como Liga de Quito, Imbabura Sporting Club, Valle del Chota, entre otros.

Diego, quien también es el vicepresidente de esta filial barrial, agradeció el gesto que tuvo Renato Ibarra.

Reacción. “Es bueno que los jugadores que son de acá, no se olviden de su tierra. Renato me pidió hacer una lista. Sin embargo, hubo chicos que no estuvieron en el listado y me dijo que haga un nuevo listado para enviar el resto de pares de zapatos”, mencionó Ayala, durante una conversación vía telefónica con Diario EL NORTE. En el Valle del Chota ya se forman las nuevas promesas del balompié local. Por ejemplo, los niños de la categoría Sub 12 son los actuales monarcas del balompié barrial a nivel provincial que lograron el tercer puesto en el torneo nacional.