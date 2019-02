Recortan presupuesto de la Federación Deportiva Estudiantil

Ibarra. La noticia del recorte presupuestario a las federaciones deportivas estudiantiles cayó como ‘balde de agua fría’. Los dirigentes en Imbabura nunca pensaron que la reducción era mayor que en el 2018. Edgar Ortiz, presidente de la Federación Deportiva Estudiantil (FDE), aseguró que convocará al directorio de forma urgente para analizar los deportes que podrían no cumplirse, entre ellos natación.

Natación corre peligro. Son 10 mil dólares menos que recibirá la Federación Deportiva Estudiantil. “Con esa reducción del presupuesto nos limitan a no hacer cuatro actividades. Tocaría recortar deportes como atletismo, natación, festival de bastoneras o de los niños”, dijo Edgar Ortiz. El próximo evento agendado que debería cumplirse es el festival de natación que está pactado para los días 6, 7 y 8 de marzo en la piscina Olímpica.

Sin embargo corre peligro de que no se cumpla esa actividad.

Sin embargo los dirigentes buscan alternativas como por ejemplo desarrollar el evento en la piscina del colegio Teodoro Gómez o en la piscina semiolímpica de Antonio Ante, pero todo dependerá del costo del alquiler del lugar.

Se conoció que organizar esa actividad costaría 2 mil dólares. Ante este panorama las reacciones no se hicieron esperar. Esteban Ro-sales, padre de familia, aseguró que no es justo que sucedan este tipo de cosas.

“Como es posible que el Gobierno en vez de motivar a los niños a la práctica del deporte les quite esa oportunidad. Hay niños que entrenan todos los días y esperan el interescolar de natación y que no se cumpla, no es justo. Los niños son los únicos que salen perjudicados”, dijo Rosales.

Apuntan al deporte colectivo. Con esa notificación Ortiz aseguró que apuntarán a los deportes colectivos como el fútbol sala, baloncesto y fútbol 11 y no a los individuales.

“En los deportes colectivos asisten los padres de familia y estudiantes y hemos podido cancelar gastos administrativos. En otras provincias hacen cuatro eventos. Aquí tenemos actividad desde los 6 años de edad”, dijo.

Se conoció que 8 mil estudiantes participan cada año en las diferentes actividades y si se suspenden ese número disminuiría.