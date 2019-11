Jefferson Pérez, el campeón que sueña y motiva

Reacción. “Más importante que vencer es convencer. El vencer, es vencer tus miedos, tus temores, tus limitaciones. Pero el convencer es poderle mirar a los ojos a un niño y decirle: lucha por tus sueños. Yo también tuve sueños y tú puedes hacerlo”, dijo Jefferson.

En cambio, sobre la política, él mencionó: “Saben que hacen los políticos, tienen el poder de transformar una sociedad. Y si ustedes, la gente buena, la gente honesta dice no quiero ser político, la sociedad no va a transformarse. Por eso, chicos, quiero invitarles a que no tengamos miedo de ser políticos, ya que una cosa es ser político y otra candidato. No tienes por qué ser de ningún partido político, pero sí puedes proponer cuál es problema en la juventud y que acciones positivas puedes proponer”.

“Tokio 2020”. Sobre la actualidad del deporte ecuatoriano y de soñar con otra medalla olímpica, Pérez dijo que Ecuador está por el camino (correcto) y que en “Tokio 2020” se va a encontrar resultados distintos a los del pasado. Por otro lado, sobre Glenda Morejón, nueva huésped que tiene Cuenca, brevemente indicó que todos son bienvenidos y que tenemos que pensar en función de país y no de una ciudad o provincia.