Paúl Cano: “Hay un sabor amargo por no llegar a la final”

Ibarra. La participación del club Piratas de los Lagos en la Liga Nacional de Baloncesto terminó en Vinces. Allá perdió los dos partidos de la semifinal de los playoffs y quedó fuera del torneo más importante del país. Paúl Cano, capitán del equipo hizo un análisis de la campaña del plantel, además habló sobre su futuro y del quinteto.

¿Se imaginó que la participación de Piratas iba a terminar con una eliminación?

Esto es deporte. Se gana y se pierde. Esta vez nos tocó perder. Hay que virar la página y continuar.

¿En que momento perdió Piratas el pase a la final?

Perdimos la opción de llegar a la final en el partido del sábado pasado en Ibarra. Nos sorprendieron y son muy fuertes en su casa y nos demostraron. Muy merecido el triunfo de ellos.

¿Cuál es su lectura del segundo partido de semifinal que se jugó en Ibarra?

Entramos muy suave. Ellos nos sorprendieron. Nunca habíamos estado 12 a 0 en contra. No se si fue exceso de confianza, pero nos pasó. Quisimos reaccionar y no pudimos.

¿Qué tipo de errores pesaron en los partidos de visitante?

Hicimos cosas que no debíamos haber hecho, como por ejemplo discutir con los árbitros. Nos preocupamos de cosas extras del baloncesto y al final nos pasó factura. Pero creo que el balance es positivo. Todos lo hicieron bien.

Para usted, ¿Cree que la plantilla rindió al máximo en los últimos tres partidos?

Si, estuvieron en su nivel, a pesar que existió cansancio que nos pasó factura. Hay que pensar en esos detalles a futuro. Dejaron todo en la cancha todo el año.

¿Los jugadores extranjeros le convencieron?

Claro. Willie Readus, Jhon Romero y Adriano Barrera son de muy buen nivel y estamos contentos con lo que hicieron ellos y estoy muy agradecido con lo que aportaron al equipo.

Hay rumores de que existió dinero de por medio a jugadores ¿Qué conoce usted o sabe algo de esto?

No escuché absolutamente nada. No creo que esas cosas pasen en el baloncesto y está demás pensar.

¿Qué se viene el próximo año? ¿Participará Piratas en la Liga del 2019?

Sí. El club participará en la Liga del 2019. En lo personal tengo que hacer un análisis.

¿Qué tipo de análisis?

Estoy fallando en el tema deportivo. Creo que no he rendido lo suficiente como para estar en una Liga Nacional de Baloncesto. De pronto puede ser por temas dirigenciales en donde me meto en cosas que no me competen. Debería dedicarme a jugar y eso me afectó mucho, ya que mi rendimiento ha decaído.

¿Le sucedió igual que la temporada pasada?

Sí. Juego o me dedico a lo dirigencial. Seguramente no aporto bien ni en lo uno ni en lo otro. Esa decisión lo tomaré en los próximos días conjuntamente con mi familia.

Sobre los jugadores ¿Cada cual regresará a su destino?

Los extranjeros regresarán por compromiso a sus países. En cuanto a los nacionales se debe instalar una base de jugadores en la ciudad. Esa es la idea para entrenar todo el año. Es borrón y cuenta nueva.

¿Qué le deja esta Liga Nacional de Baloncesto?

Hicimos las cosas bien, pero nos queda un sabor amargo no estar en la final. Llegamos a estar entre los mejores 4 equipos del país, que no es malo. Pero le quedamos debiendo a la provincia en ese aspecto.

En lo financiero. ¿Pesa quedar eliminados de la Liga?

Siempre se hace una planificación hasta el último partido de la Liga Nacional. Con este contratiempo habrá un desfase económico, pero eso no significa que nos inspire a dejar de participar. A la final estamos muy contentos con el trabajo que hicimos.