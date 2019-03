Nadal se retiró del Indian Wells por molestias en la rodilla

California. El tenista español Rafael Nadal es baja en el torneo de Indian Wells por molestias en la rodilla derecha y no jugará contra el suizo Roger Federer en las semifinales.

Oficial. “Rafael Nadal se ha retirado del torneo debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseamos a Rafa una pronta recuperación. Roger Federer avanza a la final a pie”, informan los organizadores.

“Hoy he calentado y he sentido que la rodilla no estaba bien para jugar al nivel que necesitaba para competir en semifinales”, explicó Nadal a los organizadores del Masters 1.000 californiano. Nadal notó dichas molestias el viernes durante su partido de cuartos de final contra el ruso Karen Khachanov.