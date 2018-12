Marcelo Zuleta, nuevo entrenador de El Nacional

Quito. El Nacional tendrá nuevo entrenador, no muchos lo conocen. Su currículo tiene muchos pasos particulares, no es un técnico común, no es un objetivo de radar, pero buscará asentarse.

‘Ya tenemos todo acordado con El Nacional. Lo que viene será complicado, tendremos un equipo nuevo en un 70 por ciento’, comentó Marcelo Zuleta, nuevo entrenador del Rojo, en diálogo con La Radio Redonda.

De momento, la directiva del Bi-Tri se encuentra trabajando en sus objetivos de fichajes. Dos centrales, un volante de contención, uno de creación y dos delanteros serían la búsqueda prioritaria. Mañana, viernes 21 de diciembre, el estratega será presentado oficialmente en rueda de prensa