Liga Nacional de Baloncesto sigue en ‘sala de espera’

Ibarra. La Liga Nacional de Baloncesto está en el limbo. Hasta hoy -8 de mayo- solo cuatro equipos han confirmado su participación.

Ellos son Piratas y Punto Rojo por Imbabura; Triple E de Azuay y Juvenil de Vinces por Los Ríos. Aunque este último es el actual campeón su presencia depende del auspicio económico que le brinda la municipalidad.

Sí va. A pesar de la situación desde la Federación Ecuato-riana de Baloncesto, FEB, se garantizó que sí habrá campeonato. Así lo confirmó Carlos Guevara, presidente del club Piratas de Ibarra quien asistió al llamado de la FEB.

El año anterior el torneo se lo jugó con 10 clubes de nueve ciudades. Juvenil de Vinces se proclamó campeón del torneo tras derrotar en una vibrante final al Iccan de Macas. Este título le permite jugar la Liga Sudamericana de Clubes.

Cronograma. Aunque no consta en el calendario oficial que la ecuatoriana de este deporte presentó a inicios de año, se asegura que la Liga Nacional arrancará el 16 de agosto.

Hasta la otra semana (15 de mayo) se tiene plazo para que los clubes confirmen su participación en la Liga. Barcelona de Guayaquil y ABC de Santo Domingo, oficializaron no serán parte del torneo. La falta de presupuesto es el principal inconveniente.

Planificación. Tras la reunión de trabajo efectuada en Guayaquil, se estableció como fecha límite el 31 de este mes, para inscribir la nómina de jugadores.

De acuerdo a Guevara para el 8 de junio se conocerán los equipos que serán parte de la máxima fiesta basquetera. “A partir de esa fecha se realizará el calendario de juego, se efectuará la inspección a los escenarios y se discutirá el reglamento del torneo”, corroboró el directivo.

Novedades. Otra de las resoluciones adoptadas por la FEB es que cada equipo juegue un partido preliminar con las categorías formativas.

“Está por definirse si es la sub 13 o sub 15. Nosotros como club no tenemos problema en este sentido pues nuestras divisiones formativas van desde la sub 6 hasta la sub 16”, puntualizó Guevara.

Liga Nacional de Baloncesto

Año Campeón Vicecampeon

1999 UTE Espe

2000 Espe La Salle

2001 Mavort UTE

2002 Espe Mavort

2003 Espe La Salle

2004 Espe D. Quevedo

2005 Espe UTE

2006 Espe Espoli

2007 Campeonato cancelado

2008 Barcelona Espe

2009 Mavort UTE

2010 UTE Espe

Liga Ecuatoriana de Baloncesto

Año Campeón Vicecampeon

2011 Mavort Espol

2012 Imp.Alvarado ADN

2013 CKT Guerreros

2014 UTE CKT

2015 CKT UTE

2016 HR Port. Iccan

2017 Iccan Piratas

2018 Juvenil Iccan