La UCI quitó puntos a la Vuelta al Ecuador

Ibarra. La Vuelta Ciclística del Ecuador ya no tendrá el mismo nivel ni interés una vez que la organización anunció que ya no sumará puntos en el ranking internacional. La secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, quien difundió esa noticia aclaró que esto se debe a una decisión del ente rector del deporte sobre dos ruedas.

“El equipo organizador de la Vuelta Ciclística al Ecuador decidirá una nueva fecha para retomar este evento. Sin embargo, ya no sumará puntos en el ranking internacional de acuerdo a lo decisión de la Unión Ciclística Internacional”, dijo Sotomayor en su red social twitter.

Reacciones. Las opiniones sobre ese tema no se hicieron esperar por parte de entrenadores de equipos nacionales.

Por ejemplo Paulo ‘La Bruja’ Caicedo, entrenador del equipo Coraje Carchense, manifestó que con esa decisión la Vuelta Ciclística pierde todo interés y altura.

“Afecta mucho a la imagen del evento ciclístico. Es decir que con ese anunció ya no vienen, si es que se hace la Vuelta, equipos extranjeros. Además la mayoría de competidores extranjeros se bajan ya de la bicicleta para empezar otra planificación. Si la Vuelta no se hace hasta el 10 de noviembre ya no participaríamos, no tiene sentido. Necesitamos saber si hay o no para tomar decisiones ya que todo es un gasto que los ciclistas sigan en su preparación”, dijo Caicedo.

Por el momento no hay fecha clara para el desarrollo del evento, que estaba previsto inicie en Guayaquil el sábado pasado 5 de octubre.

Anderson Padilla, miembro del Team Movistar Ecuador dijo que afecta mucho la suspensión del Giro al Ecuador ya que era la última opción para sumar puntos para el país y tratar de alcanzar un cupo más para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, manifestó Padilla.