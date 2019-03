La Mini Tri tiene sangre imbabureña

Ibarra. Imbabura vuelve a ser una de las canteras futboleras que proporcionan jugadores a los combinados nacionales. El caso más reciente es la selección Sub 17, escuadra que se alista para participar en el Campeonato Sudamericano de esta categoría, certamen que se realizará del 21 de marzo al 14 de abril en Lima-Perú.

Aporte imbabureño. Ecuador será una de las 10 selecciones participantes en el campeonato que entregará cuatro cupos para el Mundial de esta categoría. La Mini-Tri contará con aporte de cuatro jugadores de esta localidad. Se trata de Néicer Reascos Méndez, Hanssel Delgado, Raúl Fernando Guerrón y Patrickson Delgado.



Reacción. Diario EL NORTE mantuvo una breve entrevista con Patrickcson Delgado, quien es sobrino del histórico goleador de la Tricolor, Agustín “Tin” Delgado.

“Patrick” posee un talento innato para jugar al fútbol, ya que desde pequeño se destacó y mostró su técnica en los torneos a nivel estudiantil.



El jugador que pertenece a las filas del Independiente del Valle, sobre su convocatoria a la Selección Sub 17 mencionó: “Muy bien porque son retos nuevos”. “Clasificar al Mundial y por qué no, quedar campeón del Sudamericano como lo hizo la Sub 20”, añadió.



Por otro lado, el jugador se siente orgulloso de ser del Valle del Chota y dijo que va a representarlo de la mejor manera.

Él trabajará fuerte para ganarse un puesto en el equipo estelar.



Patrickson tienen como compañeros de equipo a Néicer Acosta Méndez y a Hanssel Delgado.



Este último también mostró su talento en los torneos estudiantiles, donde defendió los colores del colegio Teodoro Gómez de la Torre.

El defensa Hanssel Delgado también formó parte de la Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub 15.

Un pimampireño. El otro jugador imbabureño es Raúl Fernando Guerrón, quien es oriundo del cantón Pimampiro. El volante forma parte de los registros de El Nacional.