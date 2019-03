Ibarra. La cuarta edición del downhill Intercolegial será el 16 de marzo en la loma de Guayabillas con trazado de 800 metros de distancia. Arias Track Bike es el promotor de esta actividad que este año reunirá a pilotos no solo de establecimientos de Imbabura sino también de Chimborazo, Tungurahua, Pichincha y Carchi. La prueba estudiantil está destinada para ciclistas novatos y la open para los expertos. Las series son: sub 9, sub 11, júnior, inferior, intermedia y superior. Mientras que para los más experimentados son: pro 1, infantil, prejuvenil, pro 2 juvenil, élite, rígidas, enduro, máster y damas. El año pasado se registraron 198 corredores. “El objetivo del intercolegial es que sea un semillero y captar nuevas promesas. El evento es abierto. Se premiará hasta el quinto lugar en cada una de las categorías”, dijo Juan Arias, organizador.

El ganador. El ganador del año pasado es el otavaleño Michael Gómez con un ‘crono’ de 1.08.399 segundos. Él es estudiante de la Unidad Inmaculada Concepción. Gómez tratará de defender su corona en una pista con dos readecuaciones. Se trata de la colocación de un salto y de una curva de madera. La salida está pactada en el zoológico y la llegada será en la caseta principal. Los corredores saldrán con un minuto de diferencia entre cada deportista.