$!La ayuda aún no llega al club San Miguel

Ibarra. Desde el 2013 Jessica Anrango, de 20 años de edad, viaja tres veces a la semana desde la localidad de San Blas en Urcuquí hasta Ibarra. Su única intención es perfeccionar su juego y ser parte del plantel principal del club femenino San Miguel, que se alista para participar el Campeonato de Fútbol de la Serie B.

El lunes pasado llegó puntual hasta el complejo deportivo de la Liga Barrial San Miguel de Ibarra para arrancar con la segunda semana de prácticas.

Como ella 16 jugadoras más se concentran los lunes, miércoles y viernes en ese escenario deportivo para entrenar bajo la mirada del técnico Iván Avellaneda, con quien subieron a la serie profesional del balompié de mujeres.

Poco apoyo. A pesar que el plantel local hizo historia en llegar a la Serie B en el 2018, la ayuda aún no llega tanto de la empresa pública ni privada.

“No hay nada todavía. Hay poco interés en el fútbol femenino. Seguiremos tocando puertas para ver si hay un aporte. Todas las jugadoras saben que no se puede hablar de sueldos ni primas. Si llegamos a un acuerdo con las deportistas que serían refuerzos lo que se puede ayudar es con alimentación, hospedaje y pasajes. Acá todas ganarán lo mismo. Si es cinco o diez dólares por partido será por igual”, dijo el técnico. Se conoció que la dirigencia del club trató de entrevistarse con Nelson Aguirre, presidente de la Asociación de Fútbol de Imbabura (AFI), pero no tuvieron suerte. “Fuimos a la AFI y no nos recibió el presidente. No se tomará en cuenta así a la AFI”, dijo.

Buscan ayuda. Mientras llega la hora de reunirse con el máximo representante del balompié en la provincia, la directiva seguirá en busca de auspicios para cubrir gastos de indumentaria, alimentación y algún incentivo económico para las jugadoras. Hoy el grupo de futbolistas volverán al estadio de la Liga San Miguel con sus propios medios.