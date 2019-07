Karla Jaramillo, una madre de familia y campeona de la marcha

Tras alumbrar a su hijo mediante cesárea, los comentarios de sus médicos no eran muy alentadores: auguraban que tardaría varios años en volver a recuperar la forma física y tener el mismo rendimiento de antes.

Recuerda que uno de los retos más grandes fue convertirse precisamente en madre a los 19 años y que no fue tarea fácil volver a entrenar después de dejar las pistas durante un año.

Oriunda de la provincia de Imbabura (norte), Jaramillo ha tenido que enfrentarse a varios obstáculos en su vida, lo que no ha impedido que continúe con su carrera atlética.

Ibarra.- Karla Jaramillo dio sus primeros pasos en el atletismo con seis años, pero su pasión por la marcha la descubrió a los diez y hasta la fecha, con 22, no ha dejado competir en los 20 kilómetros, aunque sin descuidar otros triunfos en el rol de madre.

No obstante, Jaramillo no se dejó vencer por la adversidad y rescató su disciplina, su planificación y el poder de la mente, que, según ella, le ayudaron a regresar a los entrenamientos y la competición.

“Volver a la marcha fue muy duro porque yo empecé a entrenar con 72 kilos y no tenía fuerza en los músculos. Recuerdo que cada semana tenía calambres y contracturas, pero siempre me mentalicé en lo que quería, me imaginaba que iba a volver a estar bien”, agregó.

Recuperar la rutina previa al embarazo fue “súper difícil”, como empezar de cero. “No podía marchar”. Su entrenador tuvo que enseñarle “nuevas técnicas”.

El esfuerzo que ha puesto la plusmarquista sudamericana durante casi toda su vida y en cada uno de sus entrenamientos se ha visto reflejado en su desempeño y victorias.

La marchista ecuatoriana fue nueve veces campeona sudamericana antes de convertirse en madre y obtuvo el tercer puesto a nivel mundial en la categoría Sub 23 este mismo año.

Pero no hay duda que uno de sus mayores logros fue tener la mejor marca (1:30.52) en la modalidad de 20 kilómetros marcha en los Juegos Sudamericanos realizados en Lima el pasado mayo.