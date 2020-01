Jorge Célico: "Quedamos amargados porque hicimos un muy mal campeonato"

Pereira.- El seleccionador sub'23 de Ecuador, Jorge Célico, manifestó este lunes tras perder 1-0 contra Argentina en su último partido del Preolímpico que la Tricolor quedó amargada porque hizo un "muy mal campeonato" en el que perdió los cuatro juegos, no anotó ningún tanto y recibió nueve goles.

"Quedamos amargados porque hicimos muy mal campeonato, no solamente no ganamos sino que tampoco pudimos convertir. Y yo creo que algunas falencias defensivas se disimulan cuando uno convierte y hoy no convertimos ni en los partidos anteriores tampoco", dijo el estratega argentino en rueda de prensa.

Además de la derrota contra Argentina, la selección ecuatoriana perdió 3-0 con Chile, 4-0 con Colombia y 1-0 con Venezuela en un torneo al que llegaba como una de las favoritas tras ganar el Sudamericano sub'20 y llegar a las semifinales del Mundial de esa categoría el año pasado.

"No nos vamos bien, creo que es un importante aprendizaje para lo que se viene en cuanto a un mea culpa que debemos hacer dentro de nuestra Federación y nuestro fútbol. Siempre hay que buscar la parte positiva: me parece que Ecuador es competitivo a pesar de perder los cuatro partidos", apostilló.

Agregó: "me parece que fallamos en algunas oportunidades, me parece que hoy nos acoplamos un poquito en defensa pero tampoco pudimos disimular no poder convertir ni un gol".

Al ser preguntado si el partido con Argentina fue el más productivo de su equipo ofensivamente, Célico señaló que contra Colombia y Venezuela su equipo también creó un "montón de situaciones".

"Sabe que es difícil sentarse acá y no poder encontrar una explicación a que usted va, juega mejor que el rival y lo somete y no puede convertir un solo gol en cuatro partidos, o sea, evidentemente algo está mal", reflexionó.

Pese al flojo torneo que hicieron sus dirigidos, aseguró que hubo "jugadores que han dado la talla" y seguramente algunos de ellos "formarán parte del Ecuador que jugará la Eliminatoria" al Mundial de Catar 2022.

"Nosotros no tuvimos todo el potencial que tenemos en el país, nosotros tenemos muy buenos jugadores y ya lo verán en la Eliminatoria", recalcó y explicó que no pudo contar con todos sus jugador, algo complejo en un país donde no hay "cinco o seis futbolistas por puesto. Tenemos uno, uno y medio o dos".

Finalmente se refirió a quienes critican su trabajo, a los que calificó de cobardes porque aprovecharon este mal momento "para hablar".

"Aquellos que no tienen los testículos para hablar en su momento, aprovechan este momento para hablar, esos cobardes que no tienen absolutamente nada de caballerosidad ni valentía, aprovechan estos momentos para hablar, los que tuvieron que tragarse la lengua durante mucho tiempo", concluyó y agradeció el esfuerzo de sus dirigidos que "hoy no se jugaban nada y lo dejaron todo".