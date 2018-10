Jhon Cagua se abre campo como técnico del fútbol ecuatoriano

De visita. Cumpliendo con el viejo slogan llegó a ‘Ibarra, ciudad a la siempre se vuelve’. No vino como jugador, aunque a sus 39 años todavía tiene ‘hilo en el carrete’. Llegó al estadio Olímpico, escenario en el que vivió muchas alegrías y también derrotas. Aunque los momentos de satisfacción fueron muchos más. “Pasábamos por acá y decidimos entrar a ver al Imbabura”, dice el hoy entrenador del Brasilia FC.

Desde la raya. Cagua fue asistente técnico de Sevilla en la temporada 2015 cuando dirigieron al Deportivo Quito. Como jugador fue dirigido en Espoli, Emelec y Deportivo Quito. También llegó a la selección bajo su dirección técnica. “Fui dos veces campeón con Carlos. He sido un afortunado, él medio la oportunidad de debutar en Espoli como jugador y como técnico en el Quito”, detalló.

Situación. Aunque su reencuentro con Luis Aguirre no fue de lo mejor, Jhon le guarda mucho cariño y afecto. “Don Luis es un gran ser humano, se portó bien con nosotros como si hubiéramos sido sus hijos. En la parte deportiva nos ayudó mucho a crecer”, apuntó Cagua.

Aunque está concentrado en su trabajo con el Brasilia, el exdefensor criollo, no descarta dirigir en algún momento al Imbabura. “Soy un hijo de esta casa, es una institución que me dio todo. Yo me veo dirigiendo en algún momento la Selección . Para eso estoy en constante preparación, hay que ir paso a paso”

En la Tri. Precisamente con la Selección alcanzó a jugar 10 partidos, siendo parte del proceso de la selección que clasificó al mundial de Corea-Japón 2002.

Debutó un 29 de marzo del 2000 en partido de eliminatoria contra Venezuela. Aquel partido Ecuador lo ganó 2-0 y Cagua jugó 41 minuto tras sustituir a Marlon Ayoví.