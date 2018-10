Imbabura brilló con Jessica Jiménez

Ibarra. Los deportistas imbabureños siguen dando de qué hablar en los Juegos Nacionales de Menores. En esta ocasión fue la pesista, Jessica Jiménez, quien le dio a la Provincia de Los Lagos tres alegrías de plata.

Su participación. El Gimnasio de Especialidades sigue siendo el escenario en donde los mejores exponentes del país demuestran su potencial. Ayer la deportista Jessica Jiménez, de Imbabura, tuvo una destacada participación que le permitió alcanzar tres medallas de plata.

Su principal rival fue la pesista Brenda Mina, de Pichincha, quien se llevó tres preseas de oro.

En esta disciplina además se han destacado otros deportistas como es el caso del deportista local Rodrigo Mosquera que obtuvo dos metales de oro y una de plata.

De igual forma Karen Vera consiguió oro, plata y bronce para la provincia anfitriona.

Gimnasia. Otra de las disciplinas en las cuales Imbabura está dando buenos resultados es Gimnasia Artística.

Yulitza Barre, gimnasta imbabureña, subió al podio luego de obtener la medalla de oro en la prueba de salto y una medalla de plata en viga.

Ayer se cumplió la jornada de Gimnasia Rítmica en la cual se pudo ver el potencial de las delegaciones de Tungurahua, Azuay, Guayas, entre otras, que dejaron todo durante su participación.

“Son cinco años que me he venido preparando en esta disciplina. Yo miraba videos en YouTube de otras gimnastas y quería ser como ellas. Me gustaría llegar a ser una gran deportista y representar al país”, dijo Micaela Torres, deportista de 10 años de Azuay. Su padre Jaime Torres se encuentra respaldando a la deportista que tuvo una destacada participación ayer.

Otros detalles. El sábado, los guayasenses consiguieron su tercer triunfo consecutivo durante la tercera fecha de la primera fase del baloncesto, al derrotar a Pichincha 63 a 49 por el grupo A varones; mientras que el grupo B damas, Guayas derrotó 80 a 30 a Los Ríos. Antes venció a Santa Elena y Loja. En el Coliseo Luis Leoro Franco, Pichincha cayó ante El Oro 53 a 51 por el grupo de damas A; Imbabura perdió ante Manabí 64 a 60; y en varones c, Imbabura derroto al Azuay 76 a 50.

Mientras que en la Universidad Técnica del Norte, Morona Santiago venció 60 a 38 en el grupo de varones A; Santa Elena derrotó a Bolívar 77 a 48 en damas del grupo B; Los Ríos venció 57 a 30 en grupo B varones.

Siguen los juegos. Hoy continúan los encuentros en las disciplinas de Baloncesto, Gimnasia Rítmica y Levantamiento de Pesas.

Los desafíos de la canasta inician a las 10:00 en el Coliseo Luis Leoro Franco de Ibarra.