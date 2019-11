Ibarra. La prórroga terminó. A 11 días del torneo internacional de básquet se anunció que Ibarra es la sede de la semifinal de la Liga Sudamericana de Baloncesto, que se desarrollará el 12, 13 y 14 de noviembre en el coliseo Luis Leoro Franco.

Ayer Paúl Cano, capitán del club Piratas de los Lagos confirmó que Ibarra será el epicentro por tres días del mejor baloncesto del Continente.

Esa noticia salió a la luz luego de mantener un diálogo con José Arévalo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto y secretario general de la Consubásquet.

“Acabamos de confirmar la sede. Ahora entramos en un proceso de contrarreloj para promocionar los partidos. No ha sido nada fácil. Los 25

mil dólares que se pagó para obtener el cupo es un esfuerzo familiar, de mi trabajo. Por parte de la empresa no se pudo conseguir esa cantidad”, dijo Cano, quien anunció que desde hoy empieza la campaña de abonos, que esta vez el valor será de 12 dólares en ese formato para general y entradas sueltas costará cinco.

No hay trabajos. Las peticiones sugeridas por los dirigentes de la Consubásquet como: la ampliación de la mesa de control, la construcción de dos camerinos más y la modificación de una parte de los aros, no se cumplirán. “Estamos a destiempo y además nos manifestaron los miembros de la Federación Deportiva de Imbabura que no tienen dinero para realizar esas adecuaciones.

Esperemos que no nos observen”, manifestó Cano.

Equipo casi completo. El quinteto está listo. Resta incorporarse un extranjero y el resto de jugadores ya están en Ibarra. Andrés Cochambay y Nixon Mina acompañarán en esta fase al cuadro de Piratas de los Lagos.