Ibarra defenderá su titulo en una nueva edición de la Copa Fulbito

Ibarra. Viajaron nueve horas desde Lago Agrio hasta Ibarra para participar en la inauguración de la segunda edición de la Copa de Fulbito AME 2018.

Ayer se realizó la apertura del torneo con ‘bombos y platillos’. Las delegaciones, que representan a nueve municipios desfilaron desde el Obelisco de Ibarra hasta el Centro Cultural El Cuartel. Allí el alcalde de Otavalo, Gustavo Pareja, dio la bienvenida a los deportistas. Mientras que el alcalde de Ibarra Álvaro Castillo inauguró el torneo. Selló el acto Ariel Rodríguez, integrante del equipo de Ibarra, quien tomó la promesa a los jugadores.

Niñas en acción. En la delegación de la amazonía se destacan dos niñas.

Se trata de Lorena Tapuy de 11 años de edad y Brised Carlosama de 12, quienes debutarán en ese certamen, que alberga a equipos de los municipios de Otavalo, Esmeraldas, Mira, Pedro Moncayo, Cotacachi, Anto-nio Ante e Ibarra. Ellas aseguran que no tienen temor a jugar en un torneo que está diseñado para niños. Pero no solo ellas están inscritas, pues Melany Córdova de 13 años de edad, también pisará el sintético en representación del equipo del Municipio de Otavalo. La seleccionada ya participó en la primera edición que se realizó en tierra sarance. Sus padres Waldo Córdova y Fátima Guerrero acompañarán a su hija en este nuevo reto.

Busca el título. La delegación de Sucumbíos llegó a la ‘Ciudad Blanca’ para llevarse el título en las categorías infanto-juvenil. El año pasado Lago Agrio se ubicó en segundo lugar en las series sub 10, sub 12 y sub 14. Esta vez tratarán de robarle el campeonato a los anfitriones del certamen.