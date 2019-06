Hurtado: “Ecuador vive su segunda época dorada tras el oro olímpico de Pérez”

Guayaquil. El atleta ecuatoriano David Hurtado, subcampeón sudamericano de 20 km marcha, aseguró este martes que los deportistas de su país viven una segunda época dorada que debe redondearse con una nueva medalla, tras el oro olímpico conquistado por otro marchador, Jefferson Pérez, en los Juegos de Atlanta en 1996.

“Creo que para los Olímpicos de Tokio habrá una nueva medalla olímpica para Ecuador, me reservo los comentarios sobre si seré yo, pero veo con una enorme proyección para lograr ese propósito a Neisi Dajomes en levantamiento de pesas”, declaró Hurtado a Efe.

El marchista de 20 años esta convencido de que los deportistas ecuatorianos se encuentran en un buen momento, como demuestra el reciente triunfo del ciclista Richard Carapaz en el Giro de Italia.

Hurtado está a un minuto y cuatro segundos de acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y de momento se encuentra en el puesto 44 del escalafón mundial.

“Estoy a un minuto y cuatro segundos de la marca para Tokio y un par de participaciones más me ayudarán a ubicarme en una mejor posición, por lo que participaré en el próximo Mundial de Catar entre septiembre y octubre para tratar de completar la marca base”, indicó.

“La proyección para ir a Tokio es muy buena, pues he venido cumpliendo con todos los procesos en las categorías sub’16, sub’18 y sub’20”, precisó.

En la categoría sénior su mejor marca en los 20 kilómetros es la de una 1 hora y 22 minutos, que consideró que le “da mucha expectativa y proyección para poder decir que a los Olímpicos de 2020 aspiro llegar en una mejor forma”.

Con todo, lamentó no haberse clasificado para los Panamericanos de este año en Lima, aunque resaltó que no afectará a su proceso de competir en Tokio.

“Estoy trabajando para emular los pasos de Jefferson Pérez. Es un poco atrevido decir que sí estamos trabajando para una medalla olímpica, pero sí, eso lo estamos construyendo a diario”, recalcó.

Hurtado esta convencido de que, si no es en Tokio, tendrá la oportunidad para ser medallista olímpico “en los Juegos de París 2024 o en Los Ángeles 2028”.

“Eso lo tengo muy en cuenta”, dijo.

Pero en el corto plazo está enfocado en posicionarse entre los quince mejores en Doha, “porque serán esos deportistas los que estarán en los Juegos Olímpicos y para eso hay que llegar en una mejor forma”.

El joven atleta ganó recientemente la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha del Campeonato Sudamericano de atletismo celebrado en la capital peruana.

Destacó el apoyo económico que recibe de la empresa privada y del Plan de Alto Rendimiento del Estado ecuatoriano, pero dijo que las ayudas no son suficientes, hecho que, no obstante, no le ha obstaculizado a la hora de cosechar podios.

“Sé que hace falta un poco más de apoyo, pero con lo que tenemos debemos aprovechar esos recursos para poder salir en busca de medallas internacionales”, expresó.