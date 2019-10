Glenda puso fin a un proceso de 12 años

Ibarra. A 10 meses de que inicien los Juegos Olímpicos en Tokio, la campeona del mundo en marcha, Glenda Morejón puso fin a un proceso que duró 12 años bajo la tutela del entrenador Giovan Delgado. Este rompimiento laboral fue anunciado el pasado martes.

Diario EL NORTE trató de dialogar con la andarina, dueña de varios récords nacionales e internacionales a nivel juvenil, pero fue imposible. Ayer su padre Luis Morejón, fue quien explicó por qué la deportista tomó la decisión de separarse de la escuela de atletismo Tarquino Jaramillo y de su técnico, quien la descubrió y formó como marchista.

Los argumentos. Según las declaraciones de su padre este malestar ya se percibía desde la prueba en A Coruña, España, que se cumplió en el mes de junio pasado y en donde puso un tiempo de 1h25 en los 20 km. “Cuando Glenda regresó de España me dijo que quería agradecerle a su entrenador (Giovan Delgado), pero le obligué a que siga en el proceso. Me manifestó que se sentía mal y estaba cansada del ambiente en donde entrena. Ahora sucedió lo mismo luego del Mundial de Doha. Pienso que otro factor fue la falta de campamentos que Glenda necesita cumplir fuera del país. Pienso que su entrenador cuida su trabajo y por eso no salió. Creo que eso pesó para que Glenda tome esta decisión”, dijo Luis Morejón, quien agradeció al estratega imbabureño por todo el tiempo que dedicó a la preparación.

La deportista dejó de entrenar con Giovan Delgado desde el martes pasado. Su padre dijo que por el momento realiza caminatas y espera que la Federación Ecuatoriana de Atletismo designe un nuevo técnico para la marchista de oro.

Versión del técnico. El técnico también habló. Según Giovan Delgado no fue sorpresa el anuncio que le hizo Glenda Morejón. “Ya se anunciaba hace algún tiempo atrás esta situación. Hay que respetar la decisión que ha tomado. El camino está trazado para que logre la medalla olímpica. Me deslindo de cualquier responsabilidad a nivel deportivo con la deportista”, dijo el técnico.

David Guevara, exdeportista de marcha y actual vicepresidente de la Federación Deportiva de Imbabura dio su punto de vista. “Me cayó de sorpresa esta decisión. Giovan Delgado es un gran formador pero ya como técnico de deportistas de alto nivel es cuestionable. Probablemente Glenda está buscando un entrenador más especializado”, dijo el funcionario.