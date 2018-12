Glenda Morejón: “Voy a dejar todo para ir a Tokio”

Ibarra. En Nairobi, Kenia, el nombre de Glenda Morejón, sonó en todo el mundo. La deportista que el año pasado logró la medalla de oro en 5 km marcha, ahora camina a un nuevo objetivo, que es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020. La campeona del mundo habló para EL NORTE, sobre el ranking juvenil, el apoyo y las competencias que están planificadas para el 2019.

¿Cómo alcanza el primer lugar a nivel mundial?

Luego del evento en Finlandia estaba tercera en el ranking en pista pero llegué al Iberoamericano absoluto en Perú y bajé mi tiempo en 10km. Ese registro me ubicó primera destronando a la mexicana Alegna Gonzá-lez.

¿Qué significa para usted ser la número uno del mundo en 10km juvenil?

Es muy motivante para continuar en los proyectos. Me siento orgullosa de representar al país. Debo agradecer a mi entrenador Giovan Delgado y a mis padres que siempre me apoyan. El próximo año espero mantener esa ubicación.

¿Este logro le faculta para que exista un mayor apoyo por parte del Gobier-no?

No, ya que depende del kilometraje que haga.

Actualmente hago 10km pero cuando pase a 20km y si todo sale bien subiría de categoría en las becas del Plan de Alto Rendi-miento. Sin duda que seguiré luchando hasta conseguir más apoyo.

¿Qué tipo de beca recibe?

Estoy en la categoría de reserva en la cual recibo un aporte mensual (USD 576).

A pesar que el 2018 fue un año exitoso para usted no fue tomada en cuenta para la Gala Olímpica. ¿Sorprendida por no ser convocada?

Este año no me han tomado en cuenta. Conversé con mi entrenador sobre este tema y creo que si me merecía estar en la Gala Olímpica. Logré tres medallas mundiales, una medalla Iberoamericana y soy la número uno en el mundo en el ranking de la IAFF. La verdad depende de la dirigencia si me hacían llegar o no la invitación.

¿El 2019 será de transición?

El próximo año terminaría las pruebas en 10km y pasaría a cumplir los 20km. Será difícil, pero me adaptaré a esta nueva distancia. No tengo miedo pero tengo algo de nervios debido a que será mi primer año ya que aún soy juvenil. Dios me dará la fortaleza para seguir adelante.

¿Hay fecha para debutar en 20km?

Mi entrenador Giovan Delgado arma la planificación y existe la posibilidad de debutar en La Coruña, España en el mes de junio, junto con Karla Jaramillo.

¿Desde la llegada de Karla Jaramillo ha cambiado la forma de entrenamiento?

Me siento contenta que haya regresado. Ahora tengo con quien practicar. Ambas entrenamos fuerte y somos muy competitivas. Fuera del entrenamiento somos buenas amigas.

Azuay ya no es potencia en marcha. ¿Considera que Imbabura tomó la posta?

Sí. Hemos demostrado fuera del país que somos capaces. Ya no solo es Azuay de donde salió Jefferson Pérez, campeón olímpico.

¿Cuál es su sueño?

Llegar a los Juegos Olím-picos. Dejaré todo para lograr entrar a Tokio.

¿Buscará el cupo a Tokio con Karla Jaramillo?

Ambas buscaremos el cupo. Hay tres pases.

Pienso que por el país llevarán a los mejores tiempos y espero estar en la lista para ir a las Olimpiadas.