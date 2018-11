Gabriela Hidalgo no le teme al puesto más difícil

Ibarra. Se dice que en el único puesto que no se puede fallar cuando eres futbolista, es el de arquero. Sin embargo, existen deportistas que se apasionan con esta posición. Gabriela Hidalgo es una mujer a la que le encanta ser guardameta.

Reacción. “Bueno, fue en un partido al que no llegó la arquera y decidí tomar ese puesto. No me fue para nada mal y después de aquel día mis compañeras siempre deseaban que sea su arquera y me terminó gustando mucho”, dijo Hidalgo.

“La sensación de no permitir un gol ya hecho, fue lo que hizo decidirme por quedarme en esta posición. Pese a que si es muy complicado, lo tomé con pasión y fue eso, lo que me permitió hasta el día de hoy seguir siendo portera”, añadió la portera, quien en la actualidad forma parte de la Selección de la Liga San Miguel de Ibarra.

16 años jugando fútbol. Gabriela juega fútbol desde los 10 años de edad y ha paseado su talento en equipos de dos ligas barriales. Se trata de Las Palmas y San Miguel de Ibarra.

Con estas dos instituciones barriales ha ganado varios títulos a nivel local y provincial.

Sin embargo, como jugadora de Liga San Miguel también ha conseguido brillar a nivel nacional.

Para la arquera de 26 años de edad, jugar fútbol está cargado de mucha adrenalina, ya que hasta en el último minuto de juego puede cambiar totalmente un resultado el resultado de un compromiso.

Otra cosa que le encanta del rey de los deportes es la pasión con la que grita la barra por el equipo y principalmente las buenas personas que ha logrado conocer gracias a este magnífico deporte. Su anhelo es seguir jugando fútbol por muchos años más.