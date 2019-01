Gabbarini habla de robo y que quisieron darle una bebida adulterada después de la final

Quito. Liga logró hacerse del fichaje del portero argentino Adrián Gabbarini para las próximas tres temporadas. En medio de la algarabía por la continuidad de Gabba, figura bajo los tres palos del campeón ecuatoriano, el argentino lanzó dardos tras los festejos de la final.

Durante una entrevista con la radio capitalina Área Deportiva el golero albo manifestó lo siguiente: “Soy muy creyente y este año me robaron tres veces la estatua de la virgen de Lujan, lo malo es que fueron dos veces ante Emelec, no sé si fue de arriba la orden pero le digo a la gente de Emelec que si quiere una virgen se la regalo, yo no tengo cábalas, soy creyente.”

Además reveló que le intentaron dar una botella de agua supuestamente adulterada con algo. “Las finales se ganan dentro de las canchas no con esas cosas raras que intentaron hacer, el señor que hizo eso representa a Emelec, queda manchado el equipo, a mi me robaron la virgen y pensaron que era por cábala pero además me intentaron dar una botella con agua que no sé qué tenía.”

“En el momento del festejo ya no sé si alcance a tomar algo, la gente de Liga me advirtió que vieron algo raro y que no tome nada de ninguna botella que no sea de ellos, ese rato no sabía si ya había tomado algo, justo me tocaba hacer dóping. indicó.

A parte de Gabbarini los albos no quieren quedarse dormidos y ahora analñizan ls situación de Jefferson Orejuela cuya contratación empieza a ser problema de estado en la casona universitaria. Ya existe un acuerdo con Fluminense de Brasil para alargar su préstamo por una temporada más, sin embargo el tratamiento con el empresario es el que ha empantanado el terreno. El club ha lanzado una nueva oferta y auguran que sea la definitiva para lograr retener al mejor volante de la campaña pasada.