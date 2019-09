El Fútbol es parte del ADN de Alejandro Terán

Ibarra. “Bueno, el fútbol es mi pasión. He tenido fuertes lesiones que me alejaron del fútbol profesional que era mi sueño, pero siempre voy a volver porque lo que me da el fútbol es vida. Este deporte es diversión, es alegría y compartes momentos únicos con compañeros, amigos y familia”, mencionó Luis Alejandro Terán Grijalva. Es uno de los jóvenes personajes del balompié a nivel barrial en la provincia de Imbabura.

Historia. En la actualidad, “Alejo” forma parte del club Atlhas, cuadro de las filas de la Liga San Miguel de Iba-rra. Sin embargo, juega fútbol desde que tenía 8 años de edad y también tuvo un paso por el balompié profesional.

En 2011, cuando formó parte de la nómina principal del Imbabura Sporting Club, el deportista local debutó nada más y nada menos que en el estadio Monumental, en un duelo contra Barcelona Sporting Club.

“Debutar en primera A, en el Monumental, fue una gratísima experiencia y de las mejores”, mencionó Terán.

Él sabe lo que es ganar títulos. Por ejemplo, en 2015, fue campeón nacional con la selección de Imbabura. También defendiendo la camiseta del combinado de la provincia logró varios vicecampeonatos a nivel país.

“Todos esos logros o experiencias han sido importantes para mantenerme en el deporte y ser una persona con valores. Mis hermanos, mis padres y mi abuelita (+) siempre han sido mi apoyo en el ámbito deportivo y en la vida”, sentenció Luis Alejandro.

Sin embargo, uno de las cosas que más le llenan de alegría, es disfrutar de esta pasión y jugar con todos sus hermanos (4) en el mismo equipo.

Por otro lado, Terán es hincha del Real Madrid y le agrada el juego de Cristiano Ronaldo, ya que para él, junto a Lionel Messi, son los mejores de la historia.