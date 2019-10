Freestyle dejó mensaje a estudiantes a través del fútbol

Ibarra. Óscar Villalba de 24 años de edad y Nicolás Navarro de 21 no solo dieron un verdadero espectáculo con el balón a decenas de estudiantes de las unidades educativas Teodoro Gómez de la Torre, Víctor Manuel Guzmán y Luis Leoro sino que también dejaron un mensaje claro para niños y jóvenes.

Ayer se clausuró el recorrido en la zona norte del proyecto denominado “Ocupa el tiempo libre en actividades deportivas, No al alcoholismo y No a las Drogas’, que lleva adelante la selección Colombia de Freestyle Soccer Milenium avalado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación.

Pormenores. Cerca de dos horas duró el show. Antes de que Oscar y Nicolás exhiban su habilidad con el balón se realizó la presentación de la selección de tae kwon do de la Federación Deportiva de Imbabura y un partido de fútbol de personas no videntes. Los bogotanos cautivaron a los alumnos con acrobacias. El director técnico de la selección de Colombia de Free style Soccer Milenium Jean Carlos Cortes Galindo dijo que continuarán con el proyecto a Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. “Ecuador me marcó porque fue algo espectacular poder articular este proyecto social colombiano con una modalidad nueva como el Freestyle que es el estilo libre del fútbol con acrobacias de fantasía”, dijo Cortes.

Apoyo. El evento incluyó a carteras de Estado. Diego Bucheli, coordinador zonal 1 de Educación dijo que es una iniciativa del Consejo Cantonal de Salud. “El objetivo es transmitir el buen uso del tiempo libre. El evento se realizó en 20 unidades educativas de Carchi e Imbabura”, dijo Bucheli.