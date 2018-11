Ibarra. El jueves último terminó la acefalía en el Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura (CATI). Luego de ocho meses sin directorio, esa entidad tuerca volvió a contar con representantes hasta el año 2022.

Acto democrático. El proceso de elección se realizó en las instalaciones de la Federación Deportiva de Imbabura, ante la presencia de miembros de la Secretaría del Deporte, de la Federación de Automo-vilismo y Kartismo (Fedak) y de la Matriz del Deporte. El resultado luego tres horas de deliberación favoreció a la lista encabezada por Fernando Madera, quien fue reelecto con 50 votos a su favor.

Su rival en la contienda electoral fue Marcelo Calderón, quien ya fue presidente del CATI. Él tuvo el respaldo de 38 socios.

Reacción. Cerca de las 20:20 el presidente de la FDI, Frethman Gomezjurado posesionó y tomó el juramento a los miembros de la directiva entrante. Fernando Madera, quien retoma su cargo luego de ocho meses de acefalía, se mostró satisfecho con el proceso de elecciones. “Felicitar la solvencia con el que se llevó la asamblea. Seguiremos trabajando por el automovilismo. No me preocupa y no tengo temor a la impugnación. Se cumplió con la resolución de la zonal del deporte”, dijo.